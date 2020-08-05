Российские пранкеры предложили американскому губернатору выйти замуж за Зеленского

В ходе беседы телефонные хулиганы поинтересовались у губернатора может ли Владимир Зеленский приехать в Орегон. В ответ Браун заявила, что для визита делегации с президентом Украины стал бы настоящей честью для штата.

Пранкеры пытались намекнуть, что они не те за кого себя выдают. Особенно когда Лексус заявил, что Зеленский с большим удовольствием встретился бы с мэром Спрингфилда Джо Куимби. Это персонаж мультсериала «Симпсоны». Но губернатор иронии не почувствовала и заявила, что обязательно постарается организовать эту встречу. Но при этом она уточнила, что пост руководителя города занимает женщина. В Орегоне действительно есть одноименный город, который возглавляет Кристин Ландберг.

В конце беседы пранкеры назвали себя сватами Зеленского и предложили Браун подумать, готова ли стать первой леди Украины и выйти за президента замуж. Они пояснили, что таким образом она поможет американскому лидеру Дональду Трампу освободить свой пост, чтобы штат возглавил республиканец.

Ранее один из участников хулиганского дуэта пранкер Владимир Кузнецов (Вован) позвонил переизбранному президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В ходе беседы пранкер поинтересовался о судьбе сохранившихся в Польше памятников солдатам Красной Армии и о различиях во взглядах на историю с Россией.

Когда официальная Варшава узнала, что это был всего лишь телефонный розыгрыш, то Министерство иностранных дел Польши назвало разговор попыткой дезинформации со стороны России. Сам пранкер заявил, что не понимает о какой дезинформации идет речь. Он подчеркнул, что запись разговора в открытый доступ выложили без какого-либо монтажа.