Российские потребители подали в суд на Nike
«Известия»: «Общественная потребительская инициатива» подала в суд на Nike
Российская «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск против американской транснациональной компании Nike. Активисты считают, что фирма не выполняет свои гарантийные обязательства. Об этом сообщили «Известия».
Иск рассмотрят 18 августа в Черемушкинском районном суде Москвы. В заседании примут участие представители Роспотребнадзора. Эксперты ведомства представят свое заключение о соблюдении компанией закона о защите прав потребителей.
По словам главы ОПИ Олега Павлова, Nike прекратила свою деятельность в России из-за введенных США санкций. Фирма была вынуждена сократить импорт и продажи товаров, а также ликвидировать подконтрольные ей юридические лица в РФ — ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл».
В июне Nike сообщила о планах уйти с российского рынка. Бренд распродает свою продукцию, а остатки со складов передаст мультибрендовым бутикам.
Решение конкурента Nike — Adidas — отказаться от рынка РФ обернулось огромными убытками. Только за один квартал компания лишилась более 100 миллионов евро.