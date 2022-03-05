Российские потребители подали иск на Apple

Организация «Общественная потребительская инициатива» подала иск к компании Apple, сообщила газета «Известия». Исковое требование было направили в Пресненский суд Москвы.

Организация требует признать противоправными действия Apple, которая приостановила импорт, продажу и техническое обслуживание продукции в России. В исковом заявлении требуется понудить компанию прекратить указанные выше действия, а также арестовать счета и имущество «Эппл Рус».

По российским законам, как подчеркнул глава общественной организации Олег Павлов, ни одна компания не вправе прекращать свою деятельность, не выполнив гарантийные обязательства. Здесь идет речь о ремонте, возврате, замене, а также компенсации убытков, которые были причинены некачественными товарами.

Официально в Apple воздержались от комментариев, но, как указало издание, источник в российском партнере компании заявил, что эта приостановка деятельности является временной.

Apple прекратила продажу своей техники и услуг в Россию на этой неделе. Как заявили в компании, остановили экспорт и ограничили доступ к использованию своих сервисов для российских пользователей. Однако после этого российский ретейлер re: Store, который занимается реализацией техники американского производителя, заявил, что в ближайшее время магазины продолжат свою работу.