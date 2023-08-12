12 августа 2023, 18:36
Российские пользователи сообщили о сбое в работе Google
Downradar: сбой в работе Google произошел в России
Пользователи из России пожаловались на работу Google. Сайт — детектор сбоев Downradar по состоянию на 18:00 получил более 550 отчетов о сбоях в работе сервисов американской корпорации.
Согласно статистике Downradar, больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска. Всего жалобы оставили жители 20 российских городов. Кроме этого, сбой зафиксировали в Белоруссии, Украине и Татарстане.
Реклама
Пользователи отмечают, что все сервисы Google — Google Play, YouTube, поисковик — работают очень медленно или не открываются вовсе. Люди также не могут авторизоваться или создать новые аккаунты. Кроме этого, есть также жалобы на игры от Google и на браузер Google Chrome. Некоторые перебои в работе продолжаются уже второй день.
Ранее стало из известно, что Google начал блокировать корпоративные сервисы Google Workspace российских компаний, попавших под санкции США. Они могут потерять доступ к корпоративным почтам и электронному документообороту Google Docs, не имея возможности восстановления.
Интернет
Реклама
Реклама