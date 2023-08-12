Общество 12 августа 2023, 18:36 Российские пользователи сообщили о сбое в работе Google Downradar: сбой в работе Google произошел в России РИА «Новости»

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Пользователи из России пожаловались на работу Google. Сайт — детектор сбоев Downradar по состоянию на 18:00 получил более 550 отчетов о сбоях в работе сервисов американской корпорации.

Согласно статистике Downradar, больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска. Всего жалобы оставили жители 20 российских городов. Кроме этого, сбой зафиксировали в Белоруссии, Украине и Татарстане.

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Пользователи отмечают, что все сервисы Google — Google Play, YouTube, поисковик — работают очень медленно или не открываются вовсе. Люди также не могут авторизоваться или создать новые аккаунты. Кроме этого, есть также жалобы на игры от Google и на браузер Google Chrome. Некоторые перебои в работе продолжаются уже второй день.

Ранее стало из известно, что Google начал блокировать корпоративные сервисы Google Workspace российских компаний, попавших под санкции США. Они могут потерять доступ к корпоративным почтам и электронному документообороту Google Docs, не имея возможности восстановления.