Российские пользователи начали уходить из зарубежных соцсетей

После начала спецоперации РФ на Украине популярный видеохостинг убрал монетизацию от зрителей из России. Это привело к оттоку 20% русскоязычных авторов с площадки, заявили аналитики Brand Analytics. Их выводы опубликовало РИА «Новости».

«Главная цифра сегодняшнего наблюдения — падение на 21% числа активных русскоязычных авторов YouTube с начала спецоперации — с 24 февраля по 20 апреля 2022 года. И это несмотря на пока не состоявшуюся блокировку», — сообщили аналитики.

Также они изучили ситуацию с другими популярными соцсетями. Аналитики выявили, что TikTok потерял почти всех русскоязычных пользователей.

«Падение авторов составило 87%, контента — 93%. Это прямое следствие запрета для российских авторов публиковать на площадке TikTok, а также невозможности для блогеров заработка на платформе», — сказали в Brand Analytics.

Аналитики поделились статистикой и по Instagram*. Запрещенная в России экстремистская соцсеть потеряла 56% активных авторов и 55% контента. В Brand Analytics связали падение показателей с блокировкой социальной сети в России и уходом с нее рекламодателей.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая запрещенной корпорации Meta, признанной в Российской Федерации экстремистской.