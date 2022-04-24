Российские пользователи начали уходить из зарубежных соцсетей
Brand Analytics заявил, что YouTube потерял пятую часть авторов из России
После начала спецоперации РФ на Украине популярный видеохостинг убрал монетизацию от зрителей из России. Это привело к оттоку 20% русскоязычных авторов с площадки, заявили аналитики Brand Analytics. Их выводы опубликовало РИА «Новости».
«Главная цифра сегодняшнего наблюдения — падение на 21% числа активных русскоязычных авторов YouTube с начала спецоперации — с 24 февраля по 20 апреля 2022 года. И это несмотря на пока не состоявшуюся блокировку», — сообщили аналитики.
Также они изучили ситуацию с другими популярными соцсетями. Аналитики выявили, что TikTok потерял почти всех русскоязычных пользователей.
«Падение авторов составило 87%, контента — 93%. Это прямое следствие запрета для российских авторов публиковать на площадке TikTok, а также невозможности для блогеров заработка на платформе», — сказали в Brand Analytics.
Аналитики поделились статистикой и по Instagram*. Запрещенная в России экстремистская соцсеть потеряла 56% активных авторов и 55% контента. В Brand Analytics связали падение показателей с блокировкой социальной сети в России и уходом с нее рекламодателей.
* Instagram — социальная сеть, принадлежащая запрещенной корпорации Meta, признанной в Российской Федерации экстремистской.