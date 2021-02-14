Российские полицейские сделали предложение своим девушкам накануне Дня всех влюбленных

Сразу в нескольких регионах России полицейские-мужчины сделали предложение своим девушкам а преддверии Дня Святого Валентина. Те пары, которые уже женаты, сделали своим супругам романтические сюрпризы.

В числе полицейских, которые предложили руку и сердце своим избранницам, оказался начальник пункта полиции «Лесная Поляна» отдела полиции «Рудничный» УМВД России по Кемерово старший лейтенант полиции Григорий Степанов. Его девушка, дознаватель того же отдела лейтенанта полиции Ирина Гончарова, очень удивилась, когда увидела своего мужчину с цветами.

Он пришел с букетом на традиционный инструктаж перед заступлением на дежурство следственно-оперативной группы, где полицейский, опустившись на одно колено, вручил ей цветы и обручальное кольцо. Взволнованная девушка сразу же согласилась стать его женой.

Еще одна семейная пара образовалась в Томске. Сотрудник отдела информации и общественных связей УМВД России по Томской области лейтенант внутренней службы Роман Кузнецов сделал предложение своей девушке в одном из живописных мест города. Он познакомился с ней благодаря своей работе — во время поквартирного обхода дома при проведении профилактического мероприятия «Осторожно мошенники!».

«Любовь — это искреннее уважение и поддержка друг друга. Верность — это одна из основ жизни. Верность себе, своей семье и государству», - отметил Роман.

Полицейские, которые уже сыграли свадьбу со своей второй половинкой, решили сделать своим женам приятное. В их числе оказался и Дмитрий Ерюшкиной, который решил порадовать свою жену Екатерину — участкового уполномоченного полиции муниципального управления МВД России Балашихинское Московской области. Сам Дмитрий раньше тоже был участковым в этом подразделении. Накануне дня всех влюбленных он еще раз признался в любви своей супруге и преподнес подарок. Пара поженилась в 2012 году, и муж очень трепетно относится к своей жене, поддерживая ее в нелегкой работе.

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя соединил юношей и девушек из разных уголков страны. Рядовой полиции Дмитрий Даньков приехал в Москву из Брянска. В столице он познакомился со своей девушкой Екатериной Камашевой, которая раньше жила в Иркутске.

13 февраля курсант второго курса международно-правового факультета устроил девушке необычный сюрприз после занятий — в вузовской библиотеке он подарил Екатерине большой букет роз и сыграл романтическую мелодию на саксофоне. Курсант смог удивить не только свою избранницу, но и сокурсников, заслужив их аплодисменты.

Товарищ Дмитрия по факультету, младший сержант полиции Максим Тверитинов тоже устроил сюрприз своей девушке Анне Чаплыгиной. Он признался ей в любви около аудитории, где дожидался после занятий с букетом цветов. Молодые люди тоже познакомились благодаря вузу: Максим приехал в столицу из Санкт-Петербурга, а Анна — из Орла.