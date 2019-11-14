Российские полицейские могут получить нательные камеры-регистраторы

Своим мнением он поделился в кулуарах первого Евразийского аналитического форума.

Когда только представители МВД занимались вопросами технического оснащения полицейских, они планировали установить такие камеры внутри кабины, в которой сидел бы инспектор дорожной службы. Кроме того, камеры появились бы там, где нет «окружения, чтобы был объективный контроль».

«Мне кажется, что во многих этих вопросах есть определенные достижения. Но это вам лучше спросить у наших действующих сотрудников и у нашего руководства МВД», — рассказал Нургалиев.

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Кроме того, бывший глава МВД вспомнил про переименования милиции в полицию, которое произошло восемь лет назад. У этого общепринятого в мире названия стражей порядка существует два достоинства.

Нургалиев напомнил, что в переводе с латыни милиция означает помощников, добровольцев, которые приходили на помощь действующей армии. Однако этих специалистов постоянно принижало полицейское сообщество мира по разным вопросам. Тогда сотрудники ведомства изучили этот вопрос и выяснили, что в других государствах полицейские до сих пор проходят обучение по многим документам и инструкциям царской охранки, переложенным на законодательные особенности своих стран. Поэтому и в России в итоге милицию переименовали в полицию, чтобы «быть востребованными».