Российские пляжи могут открыть в середине лета

Пляжи почти по всей России, возможно, откроют уже 1 июля. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В интервью «Парламентской газете» он отметил, что туристический сезон должен состояться в стране, «несмотря ни на что».

«Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься исходя из эпидемической обстановки», — подчеркнул депутат.

Дегтярев при этом считает полеты за границу в ближайшем будущем небезопасными. Однако в этом, по его мнению, есть и плюс. Ведь таким образом станет развиваться внутренний туризм.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что власти хотят открыть туристический сезон в первой половине лета. При этом должны соблюдаться все меры безопасности. Чернышенко заявил, что правительство «системно и аккуратно» уже с 1 июня будет снимать ограничения в этой сфере. Сначала заработают санатории с медицинской лицензией. В это же время начнется работа над правилами для открытия отелей, курортов и круизов, сообщило РИА «Новости».

«360» в одном из недавних материалов написал, как сложится туристический сезон — 2020 за границей.