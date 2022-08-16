Российские писатели помогли обеспечить водой крупнейший в ДНР приют для животных

Донецкий приют для животных «Пиф», крупнейший в ДНР, теперь обеспечен водой. Здесь пробурили долгожданную 30-метровую скважину благодаря финансовой поддержке писателей России. Сбор средств был объявлен на литературном фестивале «Звезды над Донбассом», сообщил Telegram-канал Общественной палаты ДНР.

По словам председателя Общественной палаты ДНР Александра Кофмана, раньше сотрудникам приюта каждый день приходилось искать воду для животных. Они это делали, рискуя собой, под обстрелами.

«Я очень благодарен всем неравнодушным гражданам братской России, которые участвуют в сборе помощи», — отметил Кофман.

Жители Балашихи собрали для семьи Мурашовых из Донецка гуманитарную помощь. В их поселке нет воды и света, а также не работают магазины. Подарки передала корреспондент телеканала «Балашиха 360» Екатерина Харина.