Российские пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека

Ко Дню пожилого человека российские пенсионеры получат единоразовую денежную помощь. Этот праздник отмечают в России 1 октября.

Решение о назначении и сумме выплаты принимается на уровне региона. Поэтому в разных субъектах России материальная помощь будет отличаться, передает Ura.ru. Например, пожилые люди, проживающие в Ненецком автономном округе, получат по пять тысяч рублей. А вот в Челябинской области пенсионерам в прошлом году выдали по 700 рублей. В Рязани выплаты положены только тем, кто старше 90 лет. Пожилым людям этого региона выдают по 500 рублей к 1 октября.

Эти выплаты не связаны с работой Пенсионного фонда России.

Ранее стало известно, что в Подмосковье откроют еще 16 клубов «Активного долголетия». Сейчас в регионе проживают почти два миллиона людей пожилого возраста. Это женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Они могут приходить на занятия «Активного долголетия» бесплатно. Также вход свободный для пенсионеров МВД и обороны младше 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Таких граждан в Московской области более 3,5 тысячи.