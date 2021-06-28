Российские пекари предупредили о росте цен на хлеб

Цены на хлеб могут вырасти из-за разрабатываемого ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Новые стандарты могут лишить пекарей льготного НДС в 10%.

Основная претензия представителей отрасли — формулировки. В новых стандартах в трактовку «хлебопекарная продукция» включены «хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо Российского союза пекарей (РСП) куратору стандарта Марине Костюченко.

Однако такие формулировки не отражены в Налоговом кодексе. РСП опасается, что из-за этого пекари могут лишиться льготной налоговой ставки в 10%. Это приведет к дополнительной финансовой нагрузке на отрасль на уровне 22,4 миллиарда рублей, что приведет к росту цен на хлебобулочные изделия.

Марина Костюченко отметила, что изменения в существующие ГОСТ внести необходимо. На рынке, по ее словам, появились новые виды продукции, которую могут ввести покупателя в заблуждение. Она призвала крупных производителей, выпекающих хлеб по традиционным технологиям, не опасаться увеличения налоговой нагрузки.