Российские педагоги рассказали о необычных подарках ко Дню учителя | 360°

Общество 05 октября 2022, 20:20 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Российские педагоги рассказали о необычных подарках ко Дню учителя

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День учителя отмечается 5 октября. Педагоги российских школ рассказали Lenta.ru, какие необычные подарки получали от учеников на этот праздник.

Учителя сходятся в том, что приятнее всего получать от учеников подарки, сделанные своими руками. Многие рассказали, что дети часто рисуют портреты любимых педагогов.

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«Мне кажется милым, когда дети рисуют мне что-то, когда ребенок действительно постарался и вложил какой-то смысл в свою открытку или рисунок. Большего и не нужно», — поделилась одна из собеседниц издания.

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Но самым необычным подарком для учителя от детей оказался живой котенок. О таком случае рассказала педагог из Ростовской области. По ее словам, дети спросили ее, каких животных она любит, и запомнили, что учительница любит кошек.

«Ну, поговорили и поговорили. Наступает День учителя, ребята столпились возле кабинета, староста держит коробку, перевязанную бантом, они в один голос: „С праздником вас!“ Я при них развязываю бантик, открываю коробку, а там серый котенок, маленький, такой милый! Это было неожиданно, но очень приятно. Котик живет со мной, ребята эти уже в девятом классе», — рассказала она.

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