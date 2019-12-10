  • Российские пчеловоды напомнили о вкладе Лужкова в возрождение этого промысла

    10 декабря 2019, 19:33

    Артур Блянихов

    Глава Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс напомнил «Газете.ru», что экс-мэр Москвы Юрий Лужков фактически возродил пчеловодство и был подлинным энтузиастом этого промысла.

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    По словам Кукса, в те времена, когда Лужков занимал пост мэра Москвы, пчеловоды почувствовали поддержку со стороны чиновников и увеличили свой бизнес. Пасечники стали держать от 50 до 100 пчелиных семей.

    По данным издания, именно при Лужкове у пчеловодов из 48 регионов России появилось место для реализации своей продукции. Речь идет о Коломенском парке в Москве. По сей день там проходят ярмарки меда два раза в год. Раньше аренда торговых площадок была бесплатной, теперь она стоит около трех тысяч рублей.

    «Юрий Михайлович сам открывал ярмарки меда, приезжал с телевизионщиками и после его визита торговля медом вырастала в десятки раз», — подчеркнул Кукс.