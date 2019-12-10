Российские пчеловоды напомнили о вкладе Лужкова в возрождение этого промысла

Москва Лужкова. 10 перемен города при мэре — от МКАД до «Черкизона» Подробнее

По словам Кукса, в те времена, когда Лужков занимал пост мэра Москвы, пчеловоды почувствовали поддержку со стороны чиновников и увеличили свой бизнес. Пасечники стали держать от 50 до 100 пчелиных семей.

По данным издания, именно при Лужкове у пчеловодов из 48 регионов России появилось место для реализации своей продукции. Речь идет о Коломенском парке в Москве. По сей день там проходят ярмарки меда два раза в год. Раньше аренда торговых площадок была бесплатной, теперь она стоит около трех тысяч рублей.

«Юрий Михайлович сам открывал ярмарки меда, приезжал с телевизионщиками и после его визита торговля медом вырастала в десятки раз», — подчеркнул Кукс.