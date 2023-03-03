Общество 03 марта 2023, 04:25 Российские паспорта начнут оформлять в ДНР через МФЦ Мингазов: в ДНР в ближайшее время начнут оформлять российские паспорта через МФЦ РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) в ближайшее время начнут принимать документы на оформление российских паспортов через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом в своем Telegram-канале заявил первый вице-премьер правительства ДНР Рустам Мингазов.

В республике работают 27 МФЦ, в них жители могут получить 24 вида государственных услуг. В частности, в конце января появилась опция подачи заявления для миграционного учета, а также получения СНИЛС, ИНН и постановки на учет в налоговой. Но чтобы оформить российский паспорт, жителям ДНР приходилось обращаться в МВД.

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Мингазов отметил, что про необходимость сделать процесс выдачи паспортов гибким, более масштабным спрашивали многие жители.

«Что могу сказать: мы сейчас к этой работе подключаем МФЦ, у нас уже в МФЦ можно при достижении определенного возрастного этапа менять паспорт, либо если он подпортился. <…> Так же на получение новых паспортов — мы планируем в ближайшее время эту работу организовать с помощью МФЦ», — отметил первый вице-премьер правительства республики.