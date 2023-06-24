Общество 24 июня 2023, 15:42 Российские отели вернут опоздавшим туристам деньги за неиспользованные дни отдыха РСТ: отели южных курортов пообещали туристам вернуть деньги за неиспользованные дни отдыха РИА «Новости»

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Туристические операторы не зафиксировали массовых аннуляций приобретенных туров в южные регионы России из-за ситуации с перекрытием трасса, отельеры пообещали вернуть отдыхающим денежные средства за неиспользованные дни отдыха. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

«Большинство туристов настроены, что их запланированный отдых состоится. Массовых аннуляций забронированных туров туристические операторы не выявили», — говорится в сообщении.

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В союзе отметили, что отельеры с пониманием относятся к ситуации и не станут аннулировать бронирование для отдыхающих, которые в силу объективных причин не прибудут в забронированные гостиницы в нужный срок.

«Они пообещали вернуть деньги за неиспользованные дни и провести перерасчет стоимости отдыха. По всем обращениям вероятны гибкие варианты, при необходимости туристы смогут воспользоваться переносом дат поездки», — добавили в РСТ.

Ранее стало известно, что власти Воронежской области приняли решение перекрыть движение с 464-го по 777-й километр по трассе М-4 «Дон».