Российские онлайн-ретейлеры устроят «белую пятницу»

Российские онлайн-ретейлеры со 2 июня проведут летний аналог «черной пятницы» — «белую пятницу». Она будет длиться от пяти до 10 дней. Об этом сказано в сообщении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщает о старте новой совместной акции онлайн-ретейлеров — летней распродаже „Белая пятница“. Первую совместную акцию решили не привязывать строго к определенной дате и не ограничивать по времени проведения, однако у большинства компаний старт 2 июня, а завершение — 6 июня», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Уточняется, что некоторые ретейлеры будут проводить акцию 10 дней.

Распродажу под общим брендом «Белая пятница» сделают «М.Видео-Эльдорадо», «Утконос онлайн», «Снежная королева», Wildberries, Holodilnik.ru, Shopping Live, UVI Jewellery («Ювелирочка»), Sokolov. Предполагается, что акцию будут проводить каждый год, и к ней также присоединяться другие участники рынка.

В этот раз во время распродажи россияне с 50-80% скидками смогут купить обувь, одежду, товары для дома, для здоровья и красоты, ювелирные украшения, аксессуары,