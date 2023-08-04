Общество 04 августа 2023, 11:28 Российские онлайн-кинотеатры подняли цены на фоне ухода Голливуда РБК: треть онлайн-кинотеатров в России за год подняли цены на подписку РИА «Новости»

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Каждый третий российский онлайн-кинотеатр за год поднял стоимость подписки на фоне ухода голливудских студий с рынка. К такому выводу пришло информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, исследовавшее ситуацию по запросу РБК.

Аналитики сравнили среднюю стоимость подписки в отечественных сервисах на конец первого полугодия 2022 и 2023 годов. Сильнее всего, на 50%, подорожала месячная подписка на «Кинопоиске». Однако в пресс-службе площадки сообщили, что не повышали цену, а просто убрали базовый тариф.

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В Kion стоимость подписки на месяц выросла на 25%. Представители онлайн-кинотеатра объяснили подорожание стремлением соответствовать запросам аудитории. В компании отметили, что для этого нужно пополнять библиотеку и производить новый контент.

«Его стоимость растет, следовательно, растет и цена подписки», — указали сотрудники Kion.

Premier поднял цену на 50%, но только для новых подписчиков. В сервисе назвали причиной рост цен на производство контента, на программное обеспечение и другие IT-технологии, без которых платформа не сможет работать.

Единственным российским онлайн-кинотеатром, снизившим цену, оказался «Триколор Кино и ТВ». Okko, Wink, «Иви» и «Амедиатека» не меняли стоимость подписки в последние годы. Start в последний раз поднял цену в первом полугодии 2022 года.

Ранее российские онлайн-кинотеатры выступили против нелегального использования иностранного контента, сообщил RT. Представители сферы пояснили, что такие действия способствуют развитию пиратства и негативно отражаются на медиарынке.