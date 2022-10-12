Российские номера на автомобили начали выдавать в Запорожской области | 360°

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Подмосковье
12 октября 2022, 11:51
Управляющая компания из Звенигорода снесет террасу на крыше дома по решению суда
Подмосковье
12 октября 2022, 11:49
Новая опция для обратной связи появилась на портале «Добродел» в Подмосковье
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Общество
12 октября 2022, 11:34
Запорожскую АЭС не будут запускать в ближайшее время
Спецоперация
12 октября 2022, 11:33
Власти Запорожской области рассказали о регулярных набегах украинских диверсантов
Подмосковье
12 октября 2022, 11:32
Компания из Дубны начнет поставлять медицинский кислород в больницы России
Мир
12 октября 2022, 11:30
«Ядерного оружия не нужно, когда есть Болтон». Американцы — об угрозах США ликвидировать Путина
Мир
12 октября 2022, 11:26
Китай заявил, что к конфликту на Украине привела империалистическая политика США
Спецоперация
12 октября 2022, 11:25
Глава МАГАТЭ обеспокоился прекращением подачи электричества на Запорожскую АЭС
Мир
12 октября 2022, 11:23
Подразделения МЧС Украины покинули город Часов Яр в ДНР