Российские номера на автомобили начали выдавать в Запорожской области | 360°

Общество 12 октября 2022, 10:57 Поделиться Telegram

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Viber Российские номера на автомобили начали выдавать в Запорожской области

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Жители Запорожской области теперь могут получить права на вождение автомобиля по российским правилам, а также получить российские номера. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Областной регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД работает в Мелитополе. Получить регистрацию автомобиля можно за 15-20 минут, а права выдадут уже через неделю.

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Изменились и правила дорожного движения — теперь в регионе ездят по российским правилам. Например, останавливаться водители теперь могут сразу за пешеходным переходом, а не в десяти метрах, как это было по украинским ПДД.

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