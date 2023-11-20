Общество 20 ноября 2023, 15:03 Российские НКО пригласили на онлайн-марафон по разработке соцпроектов Фонд президентских грантов пригласил НКО на онлайн-марафон по соцпроектам

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Фонд президентских грантов пригласил некоммерческие организации на онлайн-марафон по разработке социальных проектов. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

НКО во время участия в марафоне получат возможность разработать проекты при поддержке тренеров на каждом этапе, повысить их качество и вывести на новый уровень. Кроме того, марафон поможет им одержать победы на следующих конкурсах президентских грантов.

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Обучение состоится с 16 января по 5 марта 2024 года. Участников ждут шесть онлайн-встреч с тренером в составе группы до 20 человек, семь недель поэтапной разработки проекта. Для тех, кто дойдет до финальной части марафона, устроят разбор работы готовых проектов.

Принять участие в марафоне смогут сотрудники НКО, которые пройдут первый раунд онлайн-курса по социальному проектированию, а также решат практические задания в рамках разработки проекта.

Подробнее о марафоне можно узнать по ссылке.