Российские невесты «постарели» на несколько лет

Большая часть россиянок сейчас впервые выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет, хотя еще несколькими годами ранее большинство вступало в брак в промежуток от 18 до 24 лет.

Что касается возраст первой женитьбы для мужчин, то он не изменился и, как и раньше, колеблется от 25 до 34 лет.

Кроме того, по данным Росстата, постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет.

В качестве причин такого явления эксперты назвали желание молодых граждан до вступления в брак получить образование, а также построить карьеру и насладиться свободной жизнью. Или же из-за того, что у молодых людей отсутствует работа и собственного жилья, а также они имеют нестабильное положение. Помимо этого, сейчас молодые люди стали все чаще предпочитать официальному браку гражданский.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования РЭУ имени Плеханова Елена Егорова в свою очередь призвала «не откладывать заключение брака до конца жизни».