Российские мужчины ответили на вопрос о любви и карьере

Российские мужчины чаще женщин выбирают любовь, когда на другой чаше весов находится продвижение по карьерной лестнице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.

«Мужчины значительно чаще говорят о том, что чувства важнее роста по службе (40 и 29% соответственно), среди женщин все не так однозначно: они лишь незначительно чаще предпочитают любовь карьере (33 и 31%)», — приводит агентство результаты исследования.

По данным аналитиков, любовное чувство находится на первом месте у мужчин всех возрастов. У женщин ситуация другая: любовь в приоритете лишь для респонденток до 34 лет. Женщины до 44 лет ставят на первое место карьеру, а старшие россиянки в этом вопросе разделились поровну.

Среди женщин, которые зарабатывают от 80 тысяч рублей, продвижение по службе популярнее любви. У мужчин с таким же достатком побеждает любовь. В опросе приняли участие около трех тысяч трудоустроенных россиян. По данным Superjob, за восемь лет исследований любовь сдала позиции карьере.