Российские молодые семьи обогнали среднестатистические по росту расходов

Исследование FinExpertiza на основе данных Росстата показало, что российские молодые семьи (возраст супругов — до 35 лет) обогнали среднестатистические семьи по росту расходов. Об этом написала «Газета.ru».

Во втором квартале 2021 года траты супругов в возрасте до 35 лет выросли на 23,2%, в то время как у обычных семей — только на 4,8%. Больше всего денег молодежь тратит на продукты, транспорт и оплату ЖКХ.

Средние траты на каждого члена молодой семьи составили 23,39 тысячи рублей в месяц.