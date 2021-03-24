Российские бизнесмены, чей заработок в месяц превышает один миллион рублей, встают раньше семи утра. К таким выводам пришли эксперты образовательной компании «Like Центр» и маркетингового агентства DM Agency, опросив две тысячи предпринимателей.

«Абсолютно все предприниматели, которые зарабатывает больше одного миллиона рублей в месяц, встают до девяти утра. При этом большинство из них (86%) просыпаются раньше семи часов», — привело результаты исследования РИА «Новости».

Бизнесмены, которые зарабатывают около 200–500 тысяч рублей, предпочитают поспать подольше. Таких оказалось 37%, они начинают новый день в период с семи до девяти утра. Около 5% коммерсантов с доходом до 500 тысяч рублей называют себя совами и встают после полудня.

Всего 30% предпринимателей, чей доход ниже 200 тысяч рублей, предпочитают вставать с первыми лучами солнца.

Опрос провели и среди наемных работников, планирующих открыть свой бизнес. Оказалось, что большинство из них любит поспать. Почти половина работников (46%), получающих менее 50 тысяч рублей в месяц, просыпаются в промежутке с 7:00 до 9:00. Другая половина начинает свой день до семи утра.

Среди людей с доходом выше ста тысяч рублей просыпаться до семи утра предпочитает 56% респондентов, а до девяти утра — 37%.

«Сам по себе ранний подъем еще не гарантия успеха. Гораздо важнее правильно спланировать и распределить задачи в течение дня так, чтобы быть продуктивным в работе и при этом сохранять баланс между всеми сферами жизни. У предпринимателей таких возможностей больше, ведь они сами организуют свой график», — отметил генеральный директор «Like Центра» Василий Алексеев.

Исследование показало, что успешные предприниматели и наемные работники проводят время по-разному. Более 57,5% бизнесменов занимаются спортом, более 66% уделяют время семье, около 26% ходят в рестораны и кино. Большинство работников (63,8%) предпочитают в свободное время читать книги, около 45% тратят часы на просмотр телевизора и сериалов, 37,8% респондентов встречаются с друзьями, а 49,3% сидят в социальных сетях.