Общество 12 мая 2023, 04:01 Российские мебельщики нацелились на новые зарубежные рынки «Коммерсант»: российские производители мебели начали осваивать рынки на Востоке Pxhere

Читать 360tv в

Крупные российские производители мебели решили выйти на новые иностранные рынки. Речь идет о Турции, Азербайджане, Узбекистане и Монголии, написал «Коммерсант».

По данным журналистов, до конца весны «Ангстрем» планирует открыть первый салон в Монголии, далее намечен выход на рынок Азербайджана. До конца 2023 года Divan.ru откроет магазины для жителей Узбекистана и нескольких городов Казахстана. Прошлой осенью компания успешно запустила в Узбекистане производство садовой мебели.

Реклама

Производитель «Аскона» намерен открыть магазины под основным брендом и под маркой Grether & Wells в Турции и ОАЭ. На рынок Эмиратов в компании назвали интересной поставку товаров для обстановки квартир или апартаментов под краткосрочную аренду.

Шведская компания IKEA столкнулась с падением выручки в своих магазинах. Руководство торговой сети решило в срочном порядке переделывать свои бестселлеры, чтобы снизить на них цену. После ухода из России IKEA намерена снова ввозить свои товары в страну по параллельному импорту.