Российские маски и антисептики будут экспортировать в Китай и США

Произведенные в России маски хотят отдать на экспорт. В месяц за рубеж готовы отправить около 200 миллионов защитных средств. Участвовать в зарубежных поставках будут более 20 отечественных компаний.

Количество заинтересованных в экспорте предприятий озвучили в Минпромторге РФ. Запросы на поставки они уже получают, уточнил ТАСС.

«Их общая готовность к поставкам продукции на экспорт составляет порядка 200 миллионов медицинских масок в месяц», — заметили в ведомстве.

Не исключено, что российские антисептики и дезинфицирующие средства тоже повезут за рубеж — в США, Китай, Великобританию и другие страны. Потенциальные объемы, на которые готовы производители, равняются 3,5 миллиона литров антисептиков и 25 тысячам тонн средств для дезинфекции.

Минпромторг обещал помочь производителям получить сертификаты, которые необходимы для вывода продукции на новые рынки. Специалисты министерства вместе с Российским экспортным центром работают над тем, чтобы у продукции были документы на свободную продажу.

В России до пандемии коронавируса каждый день производили до 40 тысяч литров антисептиков. Сейчас предприятия РФ выпускают в сутки около 380 тысяч литров таких средств.