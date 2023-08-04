Общество 04 августа 2023, 05:20 Российские магазины захотели обязать указывать цену товара за килограмм и литр «Известия»: магазины в России обяжут указывать цену продуктов за килограмм или литр Pixabay

Читать 360tv в

Российские торговые сети захотели обязать указывать цену товара за килограмм и литр. Госдума рассмотрит законопроект об этом в октябре, сообщили «Известия».

Цена за товар на полках магазинов не меняется или становится немного дешевле, заметил автор проекта и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, а количество продукции сокращается, уточнил RT.

Реклама

«Например, вместо 10 яиц в упаковке продается девять, вместо одного литра — 900 или 800 миллилитров», — объяснил Чернышов.

Это, как указал вице-спикер Госдумы, вызывает у покупателей раздражение и недоверие.

Нововведения повысят информированность потребителей, считает заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он привел в пример два пакета молока одинаковой стоимости, только в одном содержится литр продукта, а во втором — 950 миллилитров.

«Значит, вторая марка дороже», — сказал Панеш.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов провел контрольные закупки молочной продукции в магазинах Москвы. Ее результаты показали массовую шринкфляцию — так в экономике называют снижение натурального количества товара в упаковке при сохранении прежней цены. В общей сложности в период с 1 по 18 июля анонимные закупки прошли в 122 магазинах и торговых точках столицы.