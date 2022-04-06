Российские магазины уличили в расстановке ложных ценников

В России магазины начали практиковать расстановку на витринах неправильных ценников. Жалобы покупателей на разницу цен на полке и кассе стали поступать в Роспотребнадзор.

Несоответствия стоимости товаров касаются около 14% всех оставленных сообщений, рассказали «Известиям» в ведомстве. Жалуются люди по разным каналам. В магазинах также стали объявления, что указанная на ценниках стоимость не актуальна. Уточнять ее просят у продавцов.

Эксперты напомнили, что по Гражданскому кодексу ценник является публичной офертой, а продавец обязан реализовать товар по заявленной на нем сумме. Консультации продавцов и озвученные ими цены к публичной оферте не относятся.

«Любые юридические действия должны закрепляться документально. Стоимость товара на витрине как раз является аналогом документа. Магазин не может функционировать без ценников», — подчеркнул юрист Михаил Прядко.

Аналогичные правила действуют и для электронных площадок. В этом случае публичной офертой считают цену, обозначенную на сайте в момент покупки.

В Национальном союзе защиты прав потребителей подчеркнули, что подобные ситуации находятся в введении Роспотребнадзора. У покупателя есть право обратиться в полицию. Несоответствие реальной цены товара с указанной на ценнике является административным правонарушением. Продавцу такое грозит штрафом в размере трех-пяти тысяч рублей. Ответственное должностное лицо — например, директор торговой точки, — может лишиться 30 тысяч рублей.