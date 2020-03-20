Российские магазины начнут создавать сверхзапасы продуктов
Как сообщили «Известия» со ссылкой на утвержденный российским премьером Михаилом Мишустиным документ, магазины будут запасаться базовыми продуктами — мясом, птицей, крупами, молоком и хлебом. Большинство российских предприятий, которые производят продовольствие, уже перешли на круглосуточный режим работы.
Член совета торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию потребительского рынка Илья Ломакин-Румянцев рассказал изданию, что пустые полки в магазинах людей пугают и настораживают.
«Сверхзапасы как раз и решают эту проблему: в магазинах появляется достаточно товара даже при авральном сбыте продукции», — пояснил собеседник.
Ранее ФАС призвала россиян не закупаться продуктами впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж и дефицит. В реальности никакой нехватки провизии в России нет. Даже если все предприятия остановятся, существующих запасов хватит на два с лишним месяца.
Россияне после того, как ВОЗ объявила о пандемии 2019-nCoV, бросились опустошать полки в магазинах. Люди скупают крупу и консервы, опасаясь, что в будущем еда исчезнет из магазинов. По состоянию на 20 марта коронавирусом в мире заразились более 245 тысяч человек. Жертвами COVID-19 стали более 10 тысяч. В России новым коронавирусом заразились 199 человек.