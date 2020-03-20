Российские магазины начнут создавать сверхзапасы продуктов

Правительство России подготовило план поддержки магазинов. Ретейлерам будут выдавать льготные кредиты для сверхзапасов продуктов на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на утвержденный российским премьером Михаилом Мишустиным документ, магазины будут запасаться базовыми продуктами — мясом, птицей, крупами, молоком и хлебом. Большинство российских предприятий, которые производят продовольствие, уже перешли на круглосуточный режим работы.

Член совета торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию потребительского рынка Илья Ломакин-Румянцев рассказал изданию, что пустые полки в магазинах людей пугают и настораживают.

«Сверхзапасы как раз и решают эту проблему: в магазинах появляется достаточно товара даже при авральном сбыте продукции», — пояснил собеседник.

Ранее ФАС призвала россиян не закупаться продуктами впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж и дефицит. В реальности никакой нехватки провизии в России нет. Даже если все предприятия остановятся, существующих запасов хватит на два с лишним месяца.

Россияне после того, как ВОЗ объявила о пандемии 2019-nCoV, бросились опустошать полки в магазинах. Люди скупают крупу и консервы, опасаясь, что в будущем еда исчезнет из магазинов. По состоянию на 20 марта коронавирусом в мире заразились более 245 тысяч человек. Жертвами COVID-19 стали более 10 тысяч. В России новым коронавирусом заразились 199 человек.