Российские магазины и рынки начали работать по новым правилам

Также продукты в упаковке не могут пересекаться с неупакованными, пишет РИА «Новости». Из перечня запретов следует, что нельзя взвешивать продукты без упаковки и продавать яйца в одном отделе с не упакованной производителем готовой к употреблению продукцией, продавать деформированные консервы, позеленевший картофель, продукты домашнего приготовления, утиные и гусиные яйца.

А еще продукты не должны касаться труб водоснабжения, канализации и батарей. Что касается канализации, то она должна быть спроектирована так, чтобы исключить риск загрязнения продуктов.

Кроме того, больше россияне не увидят на прилавках разрезанные арбузы и дыни: теперь они тоже под запретом. Важно: теперь подсобные рабочие и уборщики не могут готовить продукты к продаже. В помещении обязательно должно быть отопление и вентиляция. Помимо этого, с нового года лед для приготовления или охлаждения товаров нужно готовить только из питьевой воды.