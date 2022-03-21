Российские магазины электроники стали отказываться от рассрочки

Российские продавцы электроники начали отказываться от рассрочки. Некоторые магазины перестали продавать свои товары в кредит, так как им это теперь не выгодно.

Об отмене программ рассрочки и кредитов в некоторых магазинах сообщила газета «Известия» со ссылкой на сотрудников ряда ретейлеров. Сейчас приобрести электрону в кредит или рассрочку нельзя в магазине Apple re: Store. От программы рассрочки отказались и в «М. Видео — Эльдорадо».

«Это один из вариантов промо, в рамках которого ритейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита. В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен», — пояснила представительница компании Валерия Андреева.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рассрочки могут не вернуться в российские магазины электроники еще несколько лет. Рассрочка является скрытой скидкой, которые теперь не могут предлагать покупателям. Снижение цен на одни товары приведет к росту стоимости других. Кредиты пока в некоторых магазинах сохраняются, но со временем у магазинов может не остаться дорогостоящего товара, который будут приобретать в кредит.