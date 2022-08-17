Российские космонавты вышли в открытый космос для подготовки манипулятора ERA

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос. Их цель — подготовить европейский дистанционный манипулятор ERA. Об этом написал RT.

В 16:53 был открыт люк малого исследовательского модуля «Поиск». По плану выход космонавтов в открытый космос рассчитан на 6 часов 44 минуты.

В начале июля российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти находились вне космической станции более семи часов.

Американское космическое агентство NASA обвинило Россию в использовании МКС в политических целях. Претензии последовали после того, как российские космонавты сфотографировались с флагом ЛНР, поздравив народную республику с освобождением.

По мнению представителей NASA, это в корне несовместимо с основной функцией станции, которая состоит в том, чтобы продвигать науку и развивать технологии в мирных целях.