Российские космонавты рассмотрят вариант временного перехода в американский сегмент МКС

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу могут временно перебраться к соседям. Такая мера необходима, чтобы специалисты привели топливную систему модуля «Наука» в безопасное состояние. Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NАSА.

Из переговоров стало известно, что космонавт Олег Новицкий попросил специалиста подмосковного Центра управления полетами согласовать с американскими коллегами вопрос о том, будут ли российские космонавты временно находиться на американском сегменте МКС во время операции по приведению топливной системы модуля «Наука» в безопасное состояние. Это должны сделать путем продувки топливных магистралей гелием.

Модуль «Наука» причалил к модулю «Звезда» МКС 29 июля после восьми суток полета. Его запустили на ракете «Протон-М» 21 июля. В момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию. Позже произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука». Через время их удалось отключить.

В пятницу стало известно, что запуск космического корабля Starliner компании Boeing к МКС состоится не ранее 3 августа. Причиной решения стало внезапное включение двигателя модуля «Наука» после стыковки с МКС.