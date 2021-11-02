Российские космонавты прошли перепись на МКС

Россия — единственная страна мира, которая переписывает своих космонавтов на орбите. Третий раз в истории государства это произошло 2 ноября.

К семи десяткам миллионов жителей РФ, уже принявшим участие в переписи на Земле, присоединился российский экипаж МКС, сообщил Мосстат.

Данные о себе подали космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров. На вопросы представителей Росстата они отвечали с высоты 400 километров во время специального сеанса связи с Центром управления полетами (ЦУП).

Космонавты ответили на те же вопросы, что и все жители России: о семейном положении, знании и использовании языков, национальной принадлежности, образовании и другие

Антон Шкаплеров уточнил, что, помимо русского, владеет английским языком и использует его в повседневной жизни. Национальная принадлежность — белорус, а источники средств к существованию — зарплата и пенсия.

Петр Дубров сообщил, что не женат и никогда не состоял в браке. По национальности — русский. Из языков, помимо русского, владеет английским, а также несколькими языками программирования. И все использует в повседневной жизни.

В своем обращении к жителям России космонавты объяснили, почему не смогли пропустить участие в переписи.

«Богатство России — это наши люди. А перепись — моментальный снимок населения нашей Родины. Это возможность увидеть страну во всем ее прекрасном культурном, этническом и языковом многообразии», — призвал всех соотечественников Антон Шкаплеров, попросив поддержать это важное мероприятие.

Петр Дубров счел возможность пройти опрос в онлайн-формате более удобным способом для многих.

«Мы просим всех жителей нашей страны тоже найти немного времени и вписать свое имя в историю современной России», — сказал Дубров.

Первыми участниками переписи на МКС в 2002 году стали космонавты Федор Юрчихин, Олег Скрипочка и Александр Калери. В 2010-м — Валерий Корзун, Сергей Трещев и вновь Федор Юрчихин. Он стал единственным в истории космонавтом, дважды прошедшим Всероссийскую перепись на орбите.

В прошлые годы ответы космонавтов фиксировались на бумажных переписных листах. В этот раз находившийся в ЦУП представитель Росстата внес ответы в электронный планшет отечественного производства с операционной системой «Аврора».