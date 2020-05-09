Российские космонавты поздравили ветеранов с Днем Победы с МКС

Российские космонавты записали поздравление с Днем Победы на борту МКС. Они пожелали всем народам объединиться для сохранения мира на Земле.

Космонавт Анатолий Иванишин отметил, что они с благодарностью вспоминают всех, кто в годы войны отдал все возможное, а многие — даже жизнь. Сегодня же празднуется 75-летие Победы.

«Война, горе, потеря близких коснулись миллионов жителей нашей планеты, поэтому 9 мая 1945 года радость Победы была столь искренней. Она объединила многие народы. Сегодня мы должны делать все, чтобы новое поколение жило без войн, сохраняя мир на нашей планете. С праздником! С Днем Победы!» — добавил Иван Вагнер.

Роскосмос к 75-летию Победы организовал две акции. В течение 45 дней на его сайте публиковались спутниковые снимки российских городов-героев.

Кроме того, все желающие могли принять участие в акции «Бессмертный полк на МКС». Для этого надо было направить информацию о родственниках-фронтовиках Роскосмосу. Эти данные отправили на станцию 25 апреля на космическом грузовом корабле «Прогресс МС-14».