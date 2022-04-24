Российские космонавты показали патриарху Кириллу плавающий в воздухе кулич

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков в день Пасхи показали патриарху Кириллу по видеосвязи кулич, приготовленный ими прямо на космической станции. Во время беседы с патриархом пасхальное угощение плавало в воздухе из-за невесомости.

По данным ТАСС, космонавты сделали кулич из того, что было на МКС, — из четырех видов печенья («Русское», «Восток», имбирное и с курагой), лепешки и медовой коврижки. Использовались также мед и джемы с лимоном и имбирем, а вместо глазури был творог с орехами и цукатами. Экипаж вознамерился попробовать лакомство только после общения с патриархом Кириллом.

Патриарх поздравил российский экипаж МКС и по просьбе космонавтов благословил их на труды.

Помимо кулича, в отсеке были иконы и православный крест. Патриарх отметил, что, наверное, только русские космонавты летают со священными образами.

«Думаю, что нашим западным коллегам ничего этого не понять, как им трудно вообще понять Россию. И что самое удивительное, что самое главное — мы сегодня соединяем высокую науку, развитую технику с нашей глубокой верой, с сохранением традиций, и это помогает нам оставаться сильными, сохранять свою самобытность», — подчеркнул патриарх Кирилл.