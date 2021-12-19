Российские космонавты отдохнут на Новый год только 2 дня

Российские космонавты будут отдыхать на МКС только два дня во время новогодних праздников. Это время они планируют провести с родными по видеосвязи. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«31 декабря — рабочий день, 1–2 января — выходные», — привел ТАСС сообщение пресс-службы госкорпорации.

Сейчас на МКС находятся космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Они планируют в праздничные выходные связаться со своими семьями. Обычно такое общение проходит в формате видео-конференц-связи.

Как уточнили в Роскосмосе, с 3 января у российских членов экипажа МКС начнутся рабочие дни. Космонавты будут готовиться к выходу в открытый космос.

Ранее на Международную космическую станцию доставили рационы питания. Космонавты получили в том числе и продукты для новогоднего стола. По словам завотделом питания экипажа станции Института медико-биологических проблем РАН Александра Агуреева, в этом году члены экипажа не стали заказывать игру. Продукты питания доставили на МКС на грузовом корабле «Прогресс МС-18».