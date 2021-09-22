Российские космонавты на МКС сообщили о постороннем запахе в модуле «Звезда»

Российские космонавты на борту МКС сообщили о запахе в модуле «Звезда», появившемся при работе системы кондиционирования воздуха. Как сообщило «РИА Новости», это следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA.

«Мне кажется, что он стал меньше», — сказал космонавт Олег Новицкий специалисту подмосковного Центра управления полетами в ответ на вопрос о запахе. В ЦУР ответили, что возможный источник следует протереть салфеткой и при необходимости включить систему вентиляции.

Совсем скоро, в октябре, на борт станции отправится первый творческий экипаж. Для съемок нового фильма «Вызов» туда прибудут актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Вся команда, включая второй состав, сейчас проходит финальную подготовку на Байконуре. Известно, что перед прилетом киноэкипажа орбиту МКС немного поднимут, на ней ненадолго включат двигатели. Перемещать станцию — достаточно сложная и ответственная задача.

Юлия Пересильд рассказывала, что готовиться к полету было непросто. Ей нужно было подобрать косметику для съемок, в которой бутылки сделаны из определенных видов пластика – только он допустим на МКС. Когда она попросила об этом в магазине и упомянула, что летит в космос, консультанты на всякий случай отошли от нее подальше — мало ли, у девушки просто странное воображение.