Российские кошки попали под санкции из-за операции на Украине

Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках. Об этом сообщается на сайте организации.

Это решение приняли в связи с военной операцией РФ на Украине. Исполнительный комитет FIFE осудил действия российских войск. Там отметили, что в результате конфликта сотни тысяч украинцев вынуждены были покинуть дома.

«Наши украинские коллеги — любители кошек отчаянно пытаются позаботиться о своих кошках и других животных в этих тяжелых условиях», — указали в FIFE.

Кроме запрета на участие в выставках, животных, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE. Эти ограничения будут действовать минимум до 31 мая.

«Совет FIFE также решил выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации», — указали в организации.

Международная федерация кошек создана в 1849 году благодаря усилиям француженки Маргариты Равель. Сегодня в состав организации входят клубы любителей кошек из 40 стран мира.