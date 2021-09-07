Российские кондитеры посчитали ущерб от спора с Белоруссией из-за конфетного конфликта

Российские кондитеры добились отмены ограничений на продажу в Белоруссии конфет с сорбитовым сиропом. Раньше сладости изымали, если на коробке не было предупреждения, что чрезмерное употребление может вызвать расстройство желудка.

Проблемы с поставками в соседнее государство возникли в октябре 2020 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности («Асконд»).

Все дело в том, что белорусские власти требовали наносить на кондитерские изделия с сорбитовым сиропом специальную маркировку, которая предупреждает, что конфеты содержат подсластитель, а при чрезмерном употреблении это может оказывать слабительное действие. Без надписи продукция изымалась.

В частности, под запрет попала продукция производителей мармелада «Русский кондитер», Азовской кондитерской фабрики, фабрики «Белогорье», «Акконд». В конце августа россиянам удалось добиться полного восстановления поставок.

По данным статистики, около трети кондитерских изделий, которые Россия ввозит в Белоруссию, содержат сорбитовый сироп. Поэтому, пока действовали ограничения, экспортеры кондитерских изделий недополучили около девяти миллионов долларов выручки. На восстановление потерянных позиций на белорусском рынке может уйти примерно полтора года.