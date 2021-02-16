Российские компании уменьшили число льгот для сотрудников

Компании в России все чаще стали урезать компенсационные пакеты для своих сотрудников. Такие выводы сделаны на основании опроса сервиса по поиску работы.

Исследование SuperJob оказалось в распоряжении РБК. Доля компаний, которые оплачивают своим сотрудникам мобильную связь, с 2018 года уменьшилась с 42% до 33%. Лишь 14% участвовавших в опросе фирм оплачивают для персонала полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). Три года назад таких было 20%.

Корпоративы, в которые входят праздники, тимбилдинги, проводят 43% работодателей. В 2018 году их было 53%. Уменьшилось и число компаний, предоставляющих сотрудникам бесплатное питание (с 18 до 13%) и дающих возможность со скидкой купить товары и услуги компании (с 37 до 29%).

Меньше стало и организаций, которые дают дополнительные дни отпуска и оплачивают сотрудникам занятия спортом. Выросло с 9% до 11% количество фирм, которые не дают работникам никаких льгот. Чаще всего такая ситуация встречается происходит в компаниях из сферы логистики и транспорта.

Последний год из-за пандемии стал настоящим испытаниям для большинства российских компаний. По данным другого опроса, многие фирмы провели оптимизацию и уволили часть сотрудников. Среди них женщин оказалось на четверть больше, чем мужчин.