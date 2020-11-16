Российские компании стали чаще увольнять за посты в соцсетях

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что каждая десятая российская компания увольняет своих сотрудников за посты в соцсетях. Так как это стало настоящей проблемой, многие кадровики начали отсеивать кандидатов с сомнительными аккаунтами на этапе подбора сотрудников.

Еще в 2011 году профили кандидатов просматривали 42% компаний, а в этом — 56%.

«С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% — в 2011 году и 10% — сегодня», — передает РБК слова авторов опроса.

В ходе исследования выяснилось, что женщины чаще задумываются о том, что их страницу в соцсетях будут просматривать работодатели.

По словам руководителя направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций hh.ru Ксении Степановой, у работодателей существует чек-лист из нескольких пунктов, на которые они чаще всего обращают внимание при выборе кандидата: наличие страницы в соцсетях, круг общения, частота публикаций, их содержание и фотографии.