Российские компании в 2022 году проведут сокращения сотрудников в области отделов продаж, бэк-офиса, пиара, логистики и доставки. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на исследование сервиса Head Hunter.

В частности, около 45% российских компаний до конца 2022 года приостановили набор новых сотрудников и существенно сократили его. Согласно данным исследования, только 14% работодателей увеличили набор новых работников.

Самая большая доля увольнений придется на Москву — 40%, чуть менее пострадает Санкт-Петербурге (32%).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона помочь людям, которые столкнулись со сложностями после потери работы.

Он отметил, что региональные власти ставят основной задачей недопущение высокого уровня безработицы.