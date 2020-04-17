Российские компании оценили качество труда на «удаленке»

Половина компаний России не заметила ухудшения работы своих сотрудников из дома. Треть отметила, что готова продолжить так работать еще месяц. 18% готовы продлить удаленку на год.

Как сообщают «Известия», опрос проводился среди 160 топ-менеджеров. 15% из них и вовсе отметили, что служащие стали более ответственными. Увеличилась скорость выполнения задач. По их словам, большая часть IT-специалистов может вообще не выйти в офис после окончания самоизоляции. На удаленной работе планируют остаться консалтинг, индустрия развлечений и туризм.

Около 38% работников заявили, что готовы продолжать работать из дома и дальше.

Ранее аналитики проанализировали эффективность работы россиян в удаленном формате. Выяснилось, что 31% сотрудников сейчас не так эффективно выполняют задачи, как на рабочем месте. Однако больше половины даже не заметили изменений с переходом на домашний офис.