Российские компании могут освободить от госпошлины на поддержание патента в IT

Российские компании стоит освободить от ежегодной госпошлины с целью поддержания патента в сфере IT. С такой инициативой к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрию Зубову обратился ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, написал RT.

«Освободить специалистов и компании от уплаты ежегодной госпошлины на поддержание патента в сфере IT. В том числе тех, кто получил патент до 1 марта 2022 года», — говорится в его обращении.

Кудж также предложил ограничить сроки рассмотрения заявки на получение патента в сфере IT и выдачи патента Федеральной службой по интеллектуальной собственности 60 днями.

По его словам, с момента введения западных санкций увеличился спрос на российский софт, и больше всего заказов приходится на операционные системы. Он добавил, что одним из эффективных решений по этому направлению станет модернизация выдачи патентов на продукты интеллектуальной собственности в сфере IT.