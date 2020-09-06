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    06 сентября 2020, 10:27

    Российские кинологи назвали самые подходящие для жизни в городе породы собак

    Андрей Иванов

    Крупным алабаям и хаски в бетонных джунглях житья нет, поэтому горожанам стоит заводить другие породы собак. Самые подходящие для квартиры — это такса, шпиц, йоркширский терьер и вельш корги пемброк. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российской кинологической федерации (РКФ).
    Российские кинологи назвали самые подходящие для жизни в городе породы собак

    «Потребности шпицев и йоркширских терьеров сильно отличаются от потребностей хаски и алабаев, поэтому подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе», — приводит агентство слова президента РКФ Владимира Голубева.

    Таксы подходят для жизни в городе, потому что умеют подстраиваться под обстоятельства, корги очень умные, шпицы — отличные сторожа и компаньоны, а йоркам не нужно много пространства и они прекрасно чувствуют себя в одиночестве в квартире, когда хозяин на работе.

    В список подходящих для города пород собак кинологи еще включили оптимистичных французских бульдогов, смелых чихуахуа и ласковых английских кокер-спаниелей.

    Новости SMI.FM