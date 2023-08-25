Общество 25 августа 2023, 10:01 Российские издатели перешли на отечественную бумагу РБК: доля отечественной бумаги в книгоиздании составила 95% РИА «Новости»

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Крупнейшие книгоиздатели почти полностью перешли на отечественную бумагу. Доля используемого в производстве отечественного сырья за последние полтора года составила 95%, сообщила медиагруппа РБК.

Информацию предоставили такие компании как Эксмо-АСТ», «Альпина» и типография «Парето-Принт». Данные подтвердило Минцифры РФ.

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Ведомство отметило, что доля бумаги из Азии составила 5%, несмотря на рост зарубежных закупок на 300%.

«Китайскую бумагу мы пока не использовали, так как первая партия поступит только в сентябре, и будет ли на нее спрос у клиентов — предсказать трудно», — сообщил представитель типографии «Парето-Принт».

Книгоиздатели перечислили проблемы, связанные с российским сырьем. По их мнению, поставщики представили бумагу в слишком узком ассортименте. При этом никто из издателей не стал критиковать качество отечественного сырья, так как оно не уступило европейским аналогам.

«Местные материалы, по нашей оценке, лучше и дешевле европейских», — отметил представитель «Альпины».

Ранее Минцифры перечислило самые востребованные специальности среди молодежи. По данным ведомства, чаще всего абитуриенты выбирают сферу IT.