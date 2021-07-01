Российские ивент-компании попросили не запрещать массовые мероприятия

Крупнейшие ивент-компании обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать в стране проведение всех массовых мероприятий. Индустрию напугало заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, написала газета «Коммерсант».

Главный санитарный врач РФ во вторник сообщила о готовящемся постановлении, которое предполагает ограничение массовых мероприятий в стране в зависимости от эпидемической обстановки. Попова попросила Мишустина поддержать этот документ, чтобы не допускать проведения массовых мероприятий в условиях эпидемии.

Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) попросила власти сохранить баланс между обоснованными ограничениями и возможностью проводить ивенты. В ассоциации отметили, что индустрия сейчас «бьется в конвульсиях». По всей России отменяются концерты, выставки и ярмарки. Члены НАОМ указали, что у них есть опыт соблюдения санитарных требований, включая проверку ПЦР-тестов и масок.

В Роспотребнадзоре пояснили изданию, что проект постановления пока находится на согласовании. При этом в ведомстве заверили, что о запрете всех массовых мероприятий в стране речи не идет. Предлагается лишь определить эпидемические показатели, которые могут быть основанием для отмены мероприятий.

Ранее заведения общепита в аэропортах Москвы предложили освободить от QR-кодов.