  • Российские истребители 20 раз за неделю поднимались на перехват

    27 сентября 2019, 02:26

    Кирилл Фролов

    Российские истребители в течение недели 20 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ. Об этом сообщается в инфографике, которую опубликовала газета Минобороны «Красная звезда».
    Российские истребители 20 раз за неделю поднимались на перехват

    Беспилотник США заметили во время разведки у границ России

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    Всего самолеты ВКС вели 27 иностранных летательных аппаратов. Нарушений российского воздушного пространства допущено не было.

    Какие именно самолеты проводили разведку и в каких регионах, издание не уточнило.

    Обычно Минобороны сообщает, когда иностранные военные самолеты подходят к границам в Крыму или в Калининградской области. Помимо самолетов-разведчиков для этого используются также беспилотные летательные аппараты. Летом американский дрон RQ-4A засекли во время проведения разведки в Донбассе, а затем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Периодически другие страны также замечают российские самолеты у своих границ. 23 сентября в армии Эстонии заявили, что российский Су-34 нарушил воздушную границу республики. В Минобороны России это опровергали. Там сообщили, что истребитель летел в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря.