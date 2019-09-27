Российские истребители 20 раз за неделю поднимались на перехват

Беспилотник США заметили во время разведки у границ России Подробнее

Всего самолеты ВКС вели 27 иностранных летательных аппаратов. Нарушений российского воздушного пространства допущено не было.

Какие именно самолеты проводили разведку и в каких регионах, издание не уточнило.

Обычно Минобороны сообщает, когда иностранные военные самолеты подходят к границам в Крыму или в Калининградской области. Помимо самолетов-разведчиков для этого используются также беспилотные летательные аппараты. Летом американский дрон RQ-4A засекли во время проведения разведки в Донбассе, а затем вблизи Крыма и Краснодарского края.

Периодически другие страны также замечают российские самолеты у своих границ. 23 сентября в армии Эстонии заявили, что российский Су-34 нарушил воздушную границу республики. В Минобороны России это опровергали. Там сообщили, что истребитель летел в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря.