  • Российские хирурги удалили трехлетней девочке опухоль размером с кулак

    18 сентября 2019, 20:09

    Анастасия Карпеева

    Врачи из Нижнего Новгорода провели успешную операцию трехлетней девочке, у которой удалили опухоль размером с кулак. Новообразование вызывало у ребенка паралич дыхания. Об этом сообщил сайт «Царьград».

    Токсичная нейрогенная опухоль оказывала воздействие на центр головного мозга. Из-за этого у малышки начались головные боли и паралич дыхания.

    Хирурги удалили опухоль за два с половиной часа. По словам врачей, новообразование оказалось доброкачественным, поэтому жизни юной пациентки ничего не угрожает. Сейчас она восстанавливается и готовится к выписке.