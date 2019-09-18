Российские хирурги удалили трехлетней девочке опухоль размером с кулак
Врачи из Нижнего Новгорода провели успешную операцию трехлетней девочке, у которой удалили опухоль размером с кулак. Новообразование вызывало у ребенка паралич дыхания. Об этом сообщил сайт «Царьград».
Токсичная нейрогенная опухоль оказывала воздействие на центр головного мозга. Из-за этого у малышки начались головные боли и паралич дыхания.
Хирурги удалили опухоль за два с половиной часа. По словам врачей, новообразование оказалось доброкачественным, поэтому жизни юной пациентки ничего не угрожает. Сейчас она восстанавливается и готовится к выписке.