Российские хакеры атаковали сайт парламента Финляндии

Хакерская группировка NoName057 в своем Telegram-канале сообщила, что атаковала сайт финского парламента. При попытке открыть страницу законодательного органа появляется сообщение о невозможности открытия сайта.

«Решили посетить с „дружеским“ визитом соседнюю Финляндию🇫🇮, власти которой так стремятся в НАТО, и уронили сервис внутренней авторизации на сайте парламента этой страны», — заявили хакеры.

Парламент Финляндии уже подтвердил факт взлома, сообщило РИА «Новости».

«Атака началась во вторник, 9 августа, около 14:30. Парламент предпринимает шаги по ограничению атаки вместе с поставщиками услуг и Центром кибербезопасности», — сообщили в пресс-службе органа.

В июле хакеры взломали сайт государственного архива Украины. На площадке опубликовали ролик с «капитуляцией» президента страны Владимира Зеленского.